Calciomercato Milan, i rossoneri alzano il tiro per il centrocampista

Il Milan sta intensificando i propri sforzi per acquisire il centrocampista olandese Tijjani Reijnders, che è diventato una priorità assoluta per l’allenatore rossonero Stefano Pioli. I dirigenti rossoneri sono determinati a ottenere il via libera dall’AZ Alkmaar per il trasferimento del giocatore e sono pronti a fare un’offerta decisiva per convincere il club olandese.

Calciomercato Milan, i rossoneri alzano l’offerta per Reijnders

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto ad aumentare la propria offerta per il centrocampista olandese. La prima proposta di 19 milioni di euro più bonus è stata respinta, ma il club rossonero è disposto ad offrire una cifra fissa più alta per avvicinarsi alla richiesta di 25 milioni di euro dell’AZ Alkmaar. È lo stesso Reijdeners a rendere la trattativa più facile per il Milan, in quanto egli al momento pare non stia prendendo in considerazione altre offerte. Non è escluso che il calciatore possa rinunciare a qualcosa a livello personale per agevolare la trattativa tra i due club e permettere al Milan di avvicinarsi ulteriormente alla richiesta dell’AZ. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il raggiungimento di un accordo.