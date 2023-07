Calciomercato Milan, Nasti pronto a sbarcare in Laguna?

Milan, in Via Aldo Rossi si continua a lavorare per il futuro di Marco Nasti. Il giovane attaccante, appena rientrato dopo il prestito al Cosenza, potrebbe ripartire dalla serie B, magari da una piazza storica ed esperta per la cadetteria.

Milan, il Venezia bussa alla porta per Nasti

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, oltre alle pretendenti già note, si sarebbe aggiunta una nuova società. Giunta a un soffio dal sogno promozione in A, il Venezia ha voglia di riprovarci, e per questo vorrebbe aggiungere al suo parco attaccanti un giovane da fare maturare. Marco Nasti farebbe proprio al caso degli arancioneroverdi, pronti a valorizzare e fare crescere ulteriormente il ragazzo.