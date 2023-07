Calciomercato Milan, i rossoneri alzano l’offerta per l’attaccante

Novità nel mercato in entrata del Milan: i rossoneri vogliono rinforzare il reparto d’attacco anche sulle corsie esterne, e proprio per questo uno dei nomi maggiormente seguiti dalla dirigenza è quello di Christian Pulisic.

Calciomercato Milan, alzata l’offerta per Pulisic: lo statunitense ha già accettato i rossoneri

Come riportato da tuttomercatoweb, la richiesta del Chelsea per Pulisic non è mai scesa dai 25 milioni di euro. Il Milan proponeva 15 ma i rossoneri hanno alzato questa mattina la proposta a 20. C’è fiducia negli uffici rossoneri per la buona riuscita della trattativa in tempi brevi in modo da regalare a Pioli il rinforzo richiesto.