Calciomercato Milan, i rossoneri fanno sul serio per l’attaccante

Secondo le ultime notizie riportate da SportMediaset, il Milan sta facendo sul serio per assicurarsi Mehdi Taremi, centravanti classe 1992 attualmente in forza al Porto. Il cartellino dell’italiano si aggira intorni ai 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere perché il suo contratto scadrà nel 2024. Più passerà il tempo e più il prezzo si abbasserà, anche perché per ora non c’è alcuna trattativa per quel che riguarda il rinnovo di contratto tra il club e l’attaccante.

Calciomercato Milan, forte l’interesse dei rossoneri per l’attaccante

L’interesse dei rossoneri per il calciatore iraniano è concreto, ma l’operazione potrebbe avere delle conseguenze sul fronte degli extracomunitari. Se il Milan dovesse acquistare Taremi non avrebbe più spazio per altri giocatori extracomunitari e sarebbe costretto a rinunciare alla pista che conduce a Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano del Villarreal. Inoltre, per rafforzare la fascia destra, il Milan sembra orientarsi verso Gustav Isaksen, promettente esterno del Midtjylland.