Calciomercato Milan, ecco l’alternativa a Chukwueze | E non si molla Morata

Il Milan continua a lavorare all’attacco visto che dopo l’addio di Ibra urgono rinforzi considerato il solo Giroud a disposizione e con Origi sul mercato.

Calciomercato Milan, tutto su Isaksen?

E proprio di questo ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TMW: “Il club è al lavoro anche su Isaksen, esterno destro danese del Midtjylland classe 2001. Potrebbe essere un’opzione alternativa a Chukwueze nel caso in cui il Villarreal continuasse a fare muro ma soprattutto a chiedere una cifra di 30 milioni di euro giudicata decisamente troppo alta. È chiaro che in parte il mercato del Milan passa anche dalla possibilità di poter tesserare a oggi solo un altro giocatore con lo status da extracomunitario dopo l’arrivo di Loftus-Check. Se la scelta dovesse ricadere su Isaksen a quel punto i rossoneri potrebbero decidere di accelerare su Taremi del Porto. Per il ruolo di centravanti resta sempre da tenere presente anche l’ipotesi Morata”. Su Taremi c’è il forte interessamento però del Manchester United.