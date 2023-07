Calciomercato Milan, i rossoneri hanno il sì del giocatore | Le ultime

Dopo aver portato a casa Sportiello, Loftus-Cheek, Romero e Pulisic, i rossoneri desiderano regalare a Stefano Pioli anche Tijjani Reijnders, da tempo considerato come il principale obiettivo per rafforzare il centrocampo. Nell’amichevole tra l’AZ Alkmaar e lo Standard Liegi, l’olandese non è sceso in campo, alimentando ulteriori speculazioni sul suo imminente trasferimento a Milanello.

Calciomercato Milan, le cifre dell’operazione Reijnders

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe presentato una nuova offerta di 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus all’AZ Alkmaar, cercando così di avvicinarsi alla richiesta di 25 milioni del club olandese. Al momento non è ancora arrivata una risposta ufficiale alla proposta del Milan, ma la distanza tra le parti sembra essere sempre più ridotta, quindi la conclusione dell’affare sembra solo questione di tempo. Inoltre, Reijnders ha rifiutato tutte le altre proposte che gli sono arrivate, incluso un interessamento da parte del Barcellona, poiché spinge per un trasferimento in rossonero.