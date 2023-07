Calciomercato Milan, movimenti continui | Tutti gli obiettivi di Pioli

Dopo l’addio dei propri simboli Paolo Maldini e Sandro Tonali, è arrivato il momento di reinvestire per il Milan, che sarebbe vicino, per molte testate tra cui TMW, all’acquisto di Christian Pulisic, e dopo aver confezionato l’innesto del classe 2004 Luka Romero, i movimenti di mercato sembrano destinati ad intensificarsi sempre più.

Calciomercato Milan, le parole di Pioli

Nella prima conferenza stampa della nuova stagione, tenutasi a Milanello, Pioli ha esplicitato quali innesti vorrebbe per il suo Milan, ossia un esterno destro e un centrocampista duttile: “Per l’esterno destro serve un velocista che sappia agire in uno contro uno, per quanto riguarda i centrocampisti devono avere caratteristiche differenti tra loro”.