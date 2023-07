Calciomercato Milan, Origi rifiuta un’altra destinazione | Tutti i dettagli

Milan, la gran parte dei prossimi acquisti rossoneri passeranno, inevitabilmente, dalle cessioni. Tra i giocatori ormai indirizzati lontano da Milanello dalla dirigenza ci sono, sopratutto, Divock Origi e Ante Rebic. Non altrettanta determinazione sembra esserci, almeno al momento, da parte dei diretti interessati. Su questo aspetto, un discorso separato lo merita l’attaccante belga.

Milan, no di Origi all’Arabia

Reduce da una stagione ricca di prestazioni deludenti, Origi e’ uno degli elementi sui quali il Milan vuole fare cassa. Il giocatore, però, sembra avere altri programmi. Nei giorni scorsi, infatti, il belga ha postato sui social i suoi allenamenti in solitaria dal Belgio. Il messaggio sembra essere chiaro: vuole convincere Stefano Pioli della sua voglia di riscatto. A testimoniarlo c’è anche il tentativo, andato a vuoto, degli arabi, come riferisce La Gazzetta dello Sport. In precedenza, invece, si era ventilato di un possibile inserimento dell’ex Liverpool come pedina per arrivare a Gianluca Scamacca.