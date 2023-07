Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano il centrocampista

Il Milan sembra non volersi fermare nel processo di rinforzo della squadra e, dopo aver chiuso il trasferimento di Samuel Chukwueze, si sta concentrando sul centrocampo. Yunus Musah è il principale obiettivo per rafforzare questa zona del campo, e le trattative sono ancora in corso, con entrambe le parti che continuano a lavorare per trovare un accordo.

Calciomercato Milan, Musah resta il primo obiettivo a centrocampo

La società rossonera non vorrebbe andare oltre un investimento complessivo da 20-25 milioni di euro, bonus compresi, a fronte di una richiesta del Valencia di 30 milioni di euro. Nonostante ciò, il Milan mantiene la fiducia nella volontà del calciatore di unirsi alla loro squadra, soprattutto perché sembra che ci sia già un accordo tra le parti da diverse settimane.