Calciomercato Milan, i rossoneri pronti a cedere Origi | Può restare in serie A

Con gli arrivi di Okafor e Taremi(sempre più vicino) c’è sempre meno spazio per Colombo e Origi, che finiranno sul mercato.

Calciomercato Milan, Origi verso l’Udinese

Mentre il primo andrà a giocare in prestito al Monza, per il secondo sono arrivate offerte dalla serie A, visto che Torino prima e Udinese poi sono sul calciatore, che potrebbe essere preso dal club di Pozzo come sostituto di Beto, sempre più vicino all’Everton. Da valutare l’ingaggio però perchè il Milan non è disposto a contribuire all’alto ingaggio percepito dall’ex Liverpool.