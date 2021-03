Milan, post-Ibra: nel mirino anche un talentino brasiliano

Il Milan sta ponendo le basi per il futuro, con o senza Ibra, e per l’attacco sta studiando diversi profili. L’ultimo è un classe 2002 del Santos

Il Milan, nella serata di ieri, ha strappato un importante pareggio contro il Manchester United in Europa League. I rossoneri, in vista della gara di ritorno, partono con un leggero vantaggio e puntano alla qualificazione ai quarti di finale. Il grande assente, nonché ex della gara, è stato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è alle prese con un infortunio muscolare. L’ennesimo di questa stagione e questa situazione sta facendo riflettere molto i vertici dirigenziali del Milan. L’attaccante non può garantire di essere presente in tutta la stagione e l’acquisto di Mario Mandzukic finora non ha portato a grandi risultati. Ibra ha un contratto che scade a giugno 2021 e per il rinnovo si stanno facendo le varie riflessioni del caso.



Calciomercato Milan, nel mirino Kaio Jorge del Santos

I rossoneri avranno quindi bisogno di una punta per il futuro. A prescindere dall’evoluzione Ibrahimovic. Nelle scorse settimane si sono fatti molti nomi; in pole c’è Andrea Belotti del Torino che non rinnoverà il contratto con i granata e desidera fare il grande salto di qualità nella sua carriera. Gli altri due profili vengono dall’Olanda e sono Donyell Malen del PSV Eindhoven e Myron Boadu dell’AZ Alkmaar. C’è un nuovo calciatore che intriga Maldini e Massara e si tratta di Kaio Jorge del Santos. A riferirlo è Calciomercato.com. Per il sito di mercato, il Milan ha già avviato i contatti con l’agente del classe 2002 ma sul talentino brasiliano c’è da registrare una folta concorrenza. In Italia piace a Juventus e Inter mentre all’estero si segnala l’interesse del Marsiglia, dello Shakhtar Donetsk, dell’Arsenal e del Chelsea. Jorge ha un contratto che scade a dicembre 2021 e il Santos, per la cessione, non può chiedere una cifra esorbitante. Il brasiliano è un’opportunità, considerando la sua giovane età e le qualità del giocatore.