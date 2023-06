Calciomercato Milan, il difensore piace ai rossoneri: arriva dalla Turchia

Sono giorni molto movimentati in casa Milan. Tra la cessione di Tonali e i possibili colpi Lukaku-Frattesi, i rossoneri sono al centro delle trattative di mercato. L’obbiettivo è spendere i soldi guadagnati dalla partenza di Tonali su almeno due giocatori che possano rinforzare la formazione titolare. Intanto, però, si guarda anche in ottica futura con un nome che piace molto per la difesa e gioca in Turchia.

Ecco il nome che può entrare nelle rotazioni di Pioli

Il rinforzo per la difesa potrebbe essere Victor Nelsson, classe ’98 del Galatasaray che piace molto ai rossoneri. Si tratterebbe di un colpo per il presente ma anche per il futuro visto che il giocatore è nel pieno della sua carriera calcistica.