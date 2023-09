Calciomercato Milan, il Dortmund vuole il talento rossonero: Moncada deve blindarlo

Non sapete chi è Francesco Camarda? Presto lo saprete, se continuerà a fare gol così come sta facendo ora. Si tratta di un ragazzo nato il 10 marzo 2008 – sì avete capito bene – che con la maglia del Milan ha già realizzato quasi 500 gol nella sua giovanissima carriera. Inoltre, grazie ad una sua doppietta, l’Italia si aggiudica il torneo 4 Nazioni.

Calciomercato Milan, il Dortmund vuole Camarda

Maldini aveva avviato alcuni discorsi in merito al futuro, con Beppe Riso, agente del giocatore. Ora Furlani e Moncada devono blindarlo, anche in vista dei possibili interessamenti dall’estero, Borussia Dortmund su tutti, seppur considerando l’età non ancora maggiorenne che impedisce contratti superiori ai tre anni di durata.