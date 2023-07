Calciomercato Milan, il giocatore si allontana dai rossoneri

Trattativa che per ora non trova alcuno sbocco

Gli obiettivi principali del Milan per la mediana sono 2: Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar e Yunus Musah del Valencia. Proprio quest’ultimo nelle scorse giornate ha dichiarato di essere felice in Spagna, chiudendo così un po’ le porte al club rossonero. Inoltre, il Daily Mail nella giornata di ieri ha dato quasi per fatto il trasferimento del giocatore in Premier League, al Fulham, che avrebbe offerto al Valencia all’incirca 20 milioni di euro

Calciomercato Milan, trattativa in stallo per Musah

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha chiarito la situazione ha parlato di uno stato di stallo nella trattativa tra Musah ed il Milan. I rossoneri avevano presentato un’offerta di 16 milioni di euro, ma da allora non sono stati fatti ulteriori rilanci da parte del Diavolo per il giovane mediano americano.