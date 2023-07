Calciomercato Milan, Adli vuole meritarsi la conferma | La situazione

Adli è stato uno due primi a presentarsi ieri a Milanello. Yacine Adli ha voglia di Milan e lo ha dimostrato fin da subito. Reduce da una stagione con appena 6 presenze accumulate, il francese vuole meritarsi la permanenza.

Milan, Adli resta in uscita

Questa grinta e questa determinazione, però, al momento non sono sufficienti per cambiare il destino. Adli, infatti, continua a essere uno dei giocatori che il Milan vorrebbe piazzare. Pagato 10 milioni di euro un anno e mezzo fa, Moncada e Furlani non vogliono bruciare l’investimento che, però, non ha convinto Stefano Pioli. Resta in piedi l’ipotesi prestito, con la Salernitana interessata, ma anche la possibilità di fare cassa e’ una pista che rimane in piedi. A riferire questo scenario e’ Calciomercato.com.