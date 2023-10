Le prospettive di Divock Origi sembrano delinearsi verso un ritorno al Milan al termine della stagione corrente. L’esperienza del centravanti belga con il Nottingham Forest sembra stia seguendo un percorso difficile, con soli 58 minuti giocati in quattro partite diverse e, finora, nessuna performance degna di nota.

Calciomercato Milan, Origi non verrà riscattato

Secondo quanto riportato da SportMediaset, le possibilità di un riscatto sembrano remote, date le circostanze. La cifra fissata nella scorsa estate per il diritto di riscatto, che ha portato Origi in prestito alla Premier League, è di 4.5 milioni di euro. In effetti, considerando il suo attuale rendimento, sembra improbabile che il Nottingham Forest scelga di investire tale somma per acquisire definitivamente il giocatore.

Va ricordato che Divock Origi è stato acquisito dal Milan a parametro zero nell’estate del 2022. Attualmente, il giocatore belga ha un contratto con il club rossonero valido fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio di quattro milioni di euro netti a stagione. Nonostante le difficoltà riscontrate durante il suo prestito al Nottingham Forest, il suo futuro con il Milan rimane aperto e potrebbe riservare sorprese.