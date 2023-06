Calciomercato Milan, il jolly olandese che farebbe felice Pioli

Mister Pioli lo sa bene. Sa benissimo che i soli innesti di Loftus-Cheek e Pulisic, non saranno sufficienti per far tornare il Milan ai livelli che gli appartengono. In questi giorni in casa rossonera, sono tante le notizie che si rincorrono. Tanti nomi, tanti contatti, tante telefonate. Orfani del duo Maldini-Massara, a prenderne le redini è stato Geoffrey Moncada e lo stesso tecnico milanista che ha segnalato alcuni dei profili tutt’oggi seguiti. L’ultimo nome finito nel menù dell’allenatore parmense è il giovane Tijjani Reijnders, centrocampista dell’Az Alkmaar, squadra che milita nella massima divisione olandese.

Calciomercato Milan, la strada per arrivare al ventiquattrenne

Centrocampista molto duttile e in grado di ricoprire qualsiasi ruolo del reparto, Reijnders potrebbe rappresentare la perfetta soluzione per mister Pioli. Ventiquattro anni per lui e con una stagione appena conclusa che lo ha consacrato come giocatore affermato. In virtù del fatto che molto probabilmente Tonali partirà con direzione Premier e Bennacer tra infortunio e Coppa d’Africa rischierà di saltare molti impegni con il Milan, il jolly olandese avrebbe la strada spianata per sbarcare nella nostra Serie A. Se si raggiungesse un accordo tra club e calciatore il passo successivo sarebbe molto più semplice da fare. L’Az Alkmaar lo valuta 18 milioni circa e si potrebbe discutere su una parte fissa e su dei bonus legati al suo rendimento. L’operazione è completamente condivisa da mister Pioli, il quale ora sta chiedendo di spingere affinché l’operazione si concretizzi.