Calciomercato Milan, Pioli sorride | Doppia operazione in entrata per i rossoneri

Il Milan è pronto a chiudere una doppia operazione in entrata dopo la cessione di Tonali al Newcastle: i rossoneri stanno impostando una doppia operazione in entrata con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic.



Calciomercato Milan, Loftus-Cheek in pole per il centrocampo

Come riporta Sky Sport, nonostante gli interessamenti per Musah e Reijnders, il Milan darà l’accelerata decisiva in queste ore per Loftus-Cheek. Contemporaneamente si proverà a chiudere anche per Pulisic, così che Stefano Pioli possa avere i rinforzi richiesti a centrocampo e attacco.