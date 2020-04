Calciomercato Milan, Ivan Gazidis stregato da Szoboszlai. L’offerta dei rossoneri

Dominik Szoboszlai, centrocampista del Red Bull Salisburgo, sembra aver stregato il Milan e l’amministratore delegato Ivan Gazidis, nonostante la forte concorrenza della Lazio, sembra aver avanzato una prima offerta al club austriaco: circa 25 milioni di euro.

Le conferme del ct dell’Ungheria

Nella giornata di ieri il ct dell’Ungheria, Marco Rossi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai colleghi di PassioneInter: «Ho parlato con Szoboszlai ed anche con il suo procuratore, con cui ho un ottimo rapporto. E l’agente mi diceva, fino a poco tempo fa, prima che scoppiasse il caos per il coronavirus, che dall’Italia avevano diverse offerte e che con ogni probabilità sarebbe venuto lì. Il cerchio si restringe alle due milanesi ed alla Lazio. Il suo agente era molto fiducioso, l’idea era quella che venisse nella pausa invernale, poi per una serie di motivi hanno posticipato a giugno. Non so se ora siano cambiate le cose. Chiaramente a me non hanno detto i dettagli, ma penso di sì. Credo che siano già alla trattativa con una delle tre squadre che vi ho citato, anche se non so dirvi con quale delle tre».