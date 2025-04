Milan, Kean lo porta Allegri?

Il Milan si prepara a rivoluzionare l’organico. Con il probabile addio di Conceicao, i rossoneri starebbero pensando al prossimo allenatore. Tra i tanti profili sputa il nome di Allegri. Dopo circa 10 anni il tecnico livornese potrebbe tornare a Milano, sopratutto se il prossimo Ds sarà effettivamente Tare. Nel caso in cui il Milan riesca a portare in panchina Allegri, l’allenatore avrebbe un ruolo attivo nel mercato estivo già con qualche idea.

Calciomercato Milan, le cifre per Kean

Come riporta SportMediaset, la trattativa tra Allegri e il club rossonero potrebbe andare in porto grazie all’acquisto di Kean, ma in quel caso il Milan dovrebbe affrontare una spesa non indifferente. Infatti, oltre che allo stipendio di Allegri, la dirigenza dovrebbe sborsare 52 milioni alla Fiorentina per Kean, considerando la clausola rescissoria presente nel suo contratto. Una cifra alta che potrebbe abbassarsi qualora l’attaccante italiano spingesse verso la cessione al Milan, ma comunque non si andrebbe al di sotto dei 30 milioni.

Nel frattempo il Milan si prepara al prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta.