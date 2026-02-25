Calciomercato Milan, la ricerca di un numero 9 continua: Allegri vuole Kean

Il calciomercato Milan è già proiettato alla prossima sessione. Il club del Diavolo necessita di un numero 9 che faccia la differenza e dopo l’idea Vlahovic, ancora aperta, i rossoneri si concentrano anche su Moise Kean.

Calciomercato Milan, Moise Kean prossimo obiettivo

Mentre il Milan continua a monitorare Dusan Vlahovic della Juventus (è sempre in scadenza il prossimo 30 giugno) e Pellegrino del Parma, l’obiettivo si è spostato e fermato anche su Moise Kean della Fiorentina. Già la scorsa estate l’attaccante della Viola era stato chiesto da Max Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus. Il centravanti italiano ha un contratto con i viola fino al 2029, ma vista la deludente stagione della formazione toscana non è escluso che possa decidere di andare via al termine di questo campionato. Ricordiamo che Kean ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro che è attiva dal primo al 15 luglio. L’idea di Max è quella di formare anche una coppia d’attacco perfetta insieme a Leao, i due sono amici e hanno già grande intesa fuori dal campo.

Il Milan non si ferma qui, l’attenzione è rivolta anche ad altri due top player in bilico con le proprie squadre: Darwin Nunez dell’Al-Hilal, finito fuori dopo che il club arabo ha preso Benzema a gennaio, e Gabriel Jesus dell’Arsenal, contratto in scadenza nel 2027 che ha cambiato recentemente procuratore e passato nella scuderia di Branchini, agente, tra gli altri, anche di Max Allegri.