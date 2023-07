Calciomercato Milan, l’Atalanta vuole un giovane: la risposta del club rossonero

L’Atalanta ha bussato alla porta del Milan. Il club bergamasco avrebbe chiesto informazioni per un’attaccante giovane cresciuto nelle giovanili rossonere. Si tratta di Lorenzo Colombo che ha vissuto una stagione da protagonista nel Lecce di Baroni contribuendo alla salvezza del club pugliese.

Colombo all’Atalanta, c’è distanza tra le parti

L’Atalanta vorrebbe Colombo a titolo definitivo ma il Milan non sarebbe dello stesso avviso. I rossoneri cederebbero l’attaccante solo in prestito per non perdere il controllo sul giocatore. Si registra anche l’interesse del Cagliari per il classe 2002. Il club sardo, invece, valuteremo solo il prestito.