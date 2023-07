Calciomercato Milan, l’attaccante resta in Serie A | I dettagli

Calciomercato Milan, Messias piace in Serie A

Dopo i numerosi acquisti e un ottimo mercato in entrata, i dirigenti rossoneri cominciano le operazioni di sfoltimento della rosa. Diversi i calciatori in usciti e tra questi spicca il nome di Junior Messias. Secondo quanto riferito da Il Giornale, il brasiliano avrebbe attirato l’attenzione di diversi club di Serie A. Infatti, il calciatore piace a Torino, Bologna e Salernitana, pronte a contenderselo.

Con l’arrivo su Chukwueze dal Villareal e la permanenza di Saelemaekers lo spazio per il brasiliano sarebbe davvero ridotto. Nonostante due ottime stagioni, Junior Messias non rientra nei parametri imposti dalla nuova dirigenza, decisa ad abbassare considerevolmente l’età anagrafica della rosa, come dimostrano gli ultimi acquisti giunti a Milano. Dunque, il destino dell’ex Crotone sarà lontano da Milano, ma potrebbe essere comunque in Serie A.