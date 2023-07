Calciomercato Milan, Messias inserito in uno scambio | Il brasiliano pronto a dire sì

Il Milan continua il suo piano di rafforzamento della rosa dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Pulisic: anche le fasce devono essere rinforzate secondo quanto vorrebbe Stefano Pioli, e per questo motivo la dirigenza rossonera è al lavoro su uno scambio con il Torino.

Calciomercato Milan, si lavora ad uno scambio Messias-Singo

Come riporta Sportmediaset, Milan e Torino stanno lavorando ad uno scambio tra Junior Messias e Wilfried Singo. L’attaccante brasiliano sta facendo un po’ di resistenza, ma si sta rendendo conto sempre di più che in rossonero rischia di trovare pochissimo spazio (è già arrivato Pulisic e a breve sono attesi nuovi innesti in attacco) e quindi potrebbe presto dare il suo ok a questa operazione.