Il calciomercato Milan è impegnato alla ricerca di nuovi difensori da inserire nell’organico a disposizione di Max Allegri. Nel mirino del diesse del Diavolo è finito un olandese classe 2007: Juwensley Onstein.

Calciomercato Milan, pronti a chiudere per il muro olandese: in trattativa per Juwensley Onstein

Il Milan inarrestabile verso la ricerca di nuovi talenti da portare a Milanello. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha messo gli occhi sul promettente Juwensley Onstein, giovane difensore centrale olandese nato il 7 ottobre 2007 ad Arnhem, con cittadinanza olandese e radici surinamesi. Impressionante non solo nel talento, Juwensley è alto circa 1,88 metri, un vero e proprio muro in difesa.

Il difensore, che ha iniziato la carriera nelle giovanili dell’Ajax, dove ha attirato attenzione con le sue qualità fisiche, tecniche e di impostazione dal basso, dal 2023 è passato tra le file del Genk. Con la squadra belga ha un contratto che scade il 30 giugno 2026. Ha 18 anni, oltre al suo fisico imponente, possiede anche un’ottima lettura del gioco e la capacità di giocare con i piedi. Un difensore già completo e capace di gestire la sua posizione. Si attende la firma e la chiusura della trattativa. Onstein partirà dalla Serie D, con il Milan Futuro di Oddo.