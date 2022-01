Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il difensore| Affare da 10 milioni

I rossoneri virano su un profilo giovane

Dopo quasi due mesi passati a parlare e a sfogliare la rosa di nomi papabili per la difesa del Milan, Paolo Maldini è probabilmente arrivato a una conclusione che porterà presto a un accordo per il nuovo difensore da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Non sarà Botman per cui le richieste del Lille sono rimaste sempre troppo alte, ma non saranno neanche Diallo e Bailly dato che il Diavolo ha deciso di virare su un profilo più giovane.

Il nome nuovo per cui sembra quasi chiuso l’accordo è quello di Malik Thiaw, centrale classe ’01 che attualmente milita allo Schalke 04, nella seconda serie tedesca. Thiaw si è fatto notare dagli scout rossoneri mettendosi in mostra in questa stagione. Il suo arrivo sarebbe coerente con la politica sposata dal Milan e da Maldini negli ultimi anni: si tratta di un profilo giovane e di un’operazione non particolarmente onerosa dato che il prezzo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno agli 8-10 milioni di euro.