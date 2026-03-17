Al Milan i suoi gol potrebbero fare molto comodo nella prossima stagione. Petar Stanic, nato in Serbia, con passaporto croato, si è affermato in Bulgaria dove si sta facendo conoscere da tutti grazie ai suoi gol con la maglia del Ludogorets. A Via Aldo Rossi è già sulla lista dei possibili rinforzi per il club.

Le sue prestazioni e la sua tecnica sono quello di cui il Milan ha bisogno, ma allo stesso tempo contribuirà anche a spendere il giusto. Il Milan sta già sondando il terreno, infatti, sabato scorso, è stato visto dal vivo da uno scout dei rossoneri alla Huvepharma Arena. Non ha deluso le aspettative di nessuno, tant’è che ha ha segnato per la sua squadra, il Ludogorets, il quale giocava contro il Cska Sofia.