Il calciomercato Milan sta prendendo già una direzione specifica: rinforzare l’attacco. Il Milan ha bisogno di fare gol, quest’anno è la cosa che più è mancata alla formazione di Allegri. Per migliorare questo aspetto la dirigenza di Via Aldo Rossi sta pensando a un giocatore adatto. Nel mirino è finito Petar Stanic, attuale capocannoniere dell’Europa League.
Calciomercato Milan, chi è Petar Stanic
Al Milan i suoi gol potrebbero fare molto comodo nella prossima stagione. Petar Stanic, nato in Serbia, con passaporto croato, si è affermato in Bulgaria dove si sta facendo conoscere da tutti grazie ai suoi gol con la maglia del Ludogorets. A Via Aldo Rossi è già sulla lista dei possibili rinforzi per il club.
Le sue prestazioni e la sua tecnica sono quello di cui il Milan ha bisogno, ma allo stesso tempo contribuirà anche a spendere il giusto. Il Milan sta già sondando il terreno, infatti, sabato scorso, è stato visto dal vivo da uno scout dei rossoneri alla Huvepharma Arena. Non ha deluso le aspettative di nessuno, tant’è che ha ha segnato per la sua squadra, il Ludogorets, il quale giocava contro il Cska Sofia.
Classe 2001, cresciuto nella Dinamo Pancevo, oggi indossa la maglia delle Aquile. Nel campionato attuale, in 23 gare disputate, è a quota 7 reti e 7 assist, non finisce qui, è capocannoniere dell’Europa League a pari merito con il brasiliano Igor Jesus del Nottingham Forest, 7 reti all’attivo (e 1 assist).