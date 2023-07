Calciomercato Milan, Morata disposto a tutto per vestire il rossonero | I dettagli

La ricerca di un attaccante per il Milan potrebbe avere un accelerata in queste ore: la scelta della dirigenza rossonera infatti è ricaduta sul nome di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ex Juve è la priorità per i milanesi, nonostante le parole del presidente dell’Atletico Madrid Cerezo che si è dichiarato scettico sul trasferimento in Italia dell’attaccante.

Calciomercato Milan, Morata disposto a ridursi l’ingaggio per i rossoneri

Come riportato da Sportmediaset, l’attaccante spagnolo ha un ingaggio alto (6,5 milioni di euro), ma sarebbe pronto a ridurselo per favorire il suo sbarco a Milanello. Morata ha già dato il suo ok al trasferimento a Milano, mentre l’alternativa è rappresentata da Gianluca Scamacca su cui però la Roma è in pole position.