Calciomercato Milan, visite e firma per Luka Romero | Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Romero ha terminato le visite mediche

Via alla giornata del passaggio definitivo di Luka Romero in rossonero. Dopo Luftus-Check e Sportiello, il Milan mette a segno un altro colpo. L’attaccante argentino arriva dalla Lazio da svincolato, e firmerà un accordo di quattro anni con il club milanese. Romero ha svolto nella mattinata odierna le visite mediche, prima di sottoporsi ai test per l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano.

Romero, i numeri del neo acquisto rossonero

Il giovane attaccante argentino è arrivato in Italia dal Mallorca nella stagione 2021/2022 per 200.000 euro. Romero non ha trovato la giusta continuità in biancoceleste, ha totalizzato 21 presenze dal suo passaggio in prima squadra (14 in Serie A, 3 in Europa League, 2 in Conference League e 2 in Coppa Italia), e trovando anche la rete in una occasione, decisiva la sua firma nell’1-0 casalingo contro il Monza dello scorso 22 novembre.