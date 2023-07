Calciomercato Milan, nuova idea per il centrocampo: il club apre al prestito

Calciomercato Milan, il Bayern Monaco apre al prestito di Gravenberch

Il Milan è ancora alla ricerca di un centrocampista. I rossoneri analizzano le soluzioni, ma sono anche pronti a cogliere alcune occasioni che il mercato potrebbe proporgli, proprio come l’ultima che arriva dalla Germania. Infatti, secondo riferito dal giornale tedesco Kicker, il Bayern Monaco avrebbe aperto al prestito del centrocampista olandese, Ryan Gravenberch.

Gravenberch: “Voglio solo giocare di più”

Infatti, il calciatore, secondo quanto riportato da Kicker, ha dichiarato: “Non voglio rivivere un anno così. Voglio solo giocare di più, preferibilmente al Bayern Monaco, altrimenti in un club dove gioco al 100%. Perché non voglio vivere di nuovo un anno come questo”. L’olandese, dopo una stagione in cui ha trovato uno spazio limitato tra i titolari del Bayern Monaco, – dove ha complessivamente accumulato 33 presenze, mettendo a segno una rete – sembra essere pronto per una nuova avventura. Gravenberch piace ai rossoneri, che potrebbero cogliere l’occasione per portarlo a Milano.