I nuovi acquisti del Milan hanno avuto un impatto del tutto inaspettato in questa prima parte di stagione, rivelandosi fondamentali e decisivi per la corsa scudetto e per il percorso in Champions League, che però non é iniziato bene per i rossoneri, a causa dei pareggi con Newcastle e Borussia Dortmund.

Milan, tentativo per Zirkzee in estate

L’attacco dei rossoneri non sta assolutamente deludendo Pioli, anzi, sta ampiamente superando le aspettative che i tifosi avevano nei confronti dei loro giocatori, tutte le punte e le ali hanno infatti contribuito ad almeno un gol, ad eccezione di un giocatore, Luka Jovic, che non ha ancora convinto la proprietà rossonera, che potrebbe non confermarlo per la prossima stagione, e in tal senso Furlani sta già cercando un nuovo attaccante da dare al tecnico rossonero.

Il nome preferito é quello di Zirkzee del Bologna, che ha messo a referto già 3 gol in campionato, facendo lievitare il suo valore di mercato.

I rossoblù hanno prelevato l’attaccante olandese dal Bayern due stagioni fa per 9 mln, mentre adesso la richiesta del Bologna é di 20 mln, anche se é difficile immaginare che Saputo lascerà partire il proprio bomber a gennaio; più