Calciomercato Milan, nuovo colpo per la difesa | Arriverà nel 2024

Se da un lato il focus di ogni club riguarda momentaneamente le questioni di campo, ogni dirigente che si rispetti è tutt’ora al lavoro per alleggerirsi il carico in vista del prossimo calciomercato e non solo. Il Milan, reduce da una valorosa campagna acquisti, starebbe valutando più profili per gennaio e per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, Miranda nel mirino

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, il Milan starebbe spingendo per strappare il si di Juan Miranda, terzino sinistro del Real Betis col contratto in scadenza a giugno 2024. Al momento gli spagnoli e il giocatore non c’è alcun accordo per il rinnovo, ragion per cui i rossoneri potrebbero chiudere la questione ancor prima del previsto.