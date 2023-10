Milan, Marchegiani è certo: “Maignan ha qualcosa in più di Sommer”

L’ex portiere della Lazio e vicecampione del Mondo con la Nazionale Italiana Luca Marchigiani, si è espresso per il Corriere della Sera in merito ai portieri di Serie A, soffermandosi su Mike Maignan e Yann Sommer, attuali portieri di Milan e Inter.

“È uno dei punti di forza di Pioli”

Il portiere del Milan è stato vittima nelle ultime settimana di un infortunio rimediato al debutto stagionale in Champions contro il Newcastle, ed è tornato titolare solo ieri in occasione del match contro la Lazio; l’opinionista televisivo Luca Marchigiani ne ha parlato così in un intervista al Corriere della Sera: “E’ uno dei punti di forza della squadra di Pioli. Ha presenza, leadership, è molto coinvolto nel gioco. Ma quando Sportiello è stato utilizzato non lo ha fatto rimpiangere. Per l’interpretazione del ruolo a mio avviso ha qualcosa in più rispetto a Sommer”.