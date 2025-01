Calciomercato Milan: obiettivo Dani Olmo in prestito fino a giugno

Il Barcellona, che sta attraversando un periodo di crisi finanziaria, è stato costretto dalla Liga a rimuovere dalla rosa Dani Olmo poiché i parametri finanziari del club non permettono il regolare pagamento dello stipendio al fantasista spagnolo. Nelle prossime ore i catalani attendono notizie dalla lega in merito alle garanzie economiche fornite per poter il ritesserare l’attaccante spagnolo. Se la Liga non darà risposta positiva al club blaugrana, si aprirebbero due possibilità per il calciatore: la prima consentirebbe a Dani Olmo, grazie a una clausola sul contratto firmato in estate, di liberarsi a zero per firmare con un’altra squadra già nel mercato corrente. La seconda opzione vedrebbe il giocatore spostarsi altrove in prestito per i prossimi sei mesi in modo da liberare il Barcellona dello stipendio, con gli spagnoli pronti a tesserarlo nuovamente la prossima estate quando, le condizioni finanziarie del club miglioreranno.

Il Milan osserva attentamente la situazione dello spagnolo

Come riportato da ‘SportMediaset’ , il Milan sarebbe molto interessato all’acquisizione di Dani Olmo in prestito per i restanti sei mesi della stagione corrente. Il club rossonero, che da sempre stima lo spagnolo, pagherebbe gli 8 milioni lordi che spetterebbero al calciatore fino a giugno, consapevoli che poi a fine stagione il calciatore con ogni probabilità tornerebbe nel club catalano. L’operazione rimane comunque complicata poiché l’agente del calciatore starebbe continuando a dare precedenza al Barcellona e in ogni caso, anche la Liga non dovesse dare il benestare al club, sul giocatore piomberebbero le big europee scatenando un asta complicata.