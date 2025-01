Juventus, Christensen il nuovo nome per la difesa?

Continua la ricerca di uno o due difensori (resta da monitorare la situazione legata a Danilo) in casa Juventus. Al riguardo, stando a quanto riferisce SportMediaset, il Barcellona avrebbe offerto Andreas Christensen ai bianconeri. Al momento, il calciatore non è tra le preferenze della società per rinforzare il reparto, ma resta comprendere la fattibilità economica di una eventuale operazione.