Calciomercato Milan, occhi puntati sul futuro: si guarda in Argentina

Il Milan continua a investire su giovani di talento per il futuro. L’ultimo nome che trova conferme anche dagli addetti ai lavori di Sky Sport è Marco Pellegrino, difensore centrale dell’Atletico Platense. Il classe 2002 potrebbe rientrare nelle rotazioni di Stefano Pioli ed è già cominciata una trattativa tra i due club.

Marco Pellegrino, ciò di cui Pioli aveva bisogno

L’argentino non è altissimo considerati i suoi 184 cm ma è molto bravo sulle palle aeree. Inoltre, ha come piede preferito il mancino e Pioli non possiede nessun difensore centrale che utilizza il piede mancino come principale. Marco Pellegrino è nato in argentina ma possiede il passaporto italiano poiché suo padre è italiano.