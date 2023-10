Il Milan è interessato ad acquistare Assan Ouedraogo dallo Schalke 04, centrocampista centrale di 20 anni che ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2022. È stato uno dei giocatori più promettenti dello Schalke nelle ultime stagioni ed ha attirato l’attenzione di alcuni dei club più importanti d’Europa.

Calciomercato Milan, Ouedraogo nel mirino

Non è chiaro quanto sia vicino un accordo tra il Milan e lo Schalke 04. Tuttavia, è evidente che i rossoneri interessati ad aggiungere Ouedraogo alla sua rosa. È un giocatore giovane e talentuoso che potrebbe essere una risorsa preziosa per il Diavolo in futuro.