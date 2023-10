Il Milan ha deciso di accelerare i tempi per l’acquisto di Juan Miranda, terzino sinistro del Real Betis. Il contratto di Miranda scade a giugno 2024, e il club spagnolo non vorrebbe perderlo a parametro zero. Per questo motivo, il Betis è pronto a proporre un rinnovo al giocatore, ma i rossoneri sono pronti a fare un’offerta già a gennaio, di 3-4 milioni di euro, per anticipare la concorrenza del Barcellona, che è anche interessato al giocatore.

Calciomercato Milan, il futuro è Miranda

Miranda è un giocatore molto apprezzato dal Milan, che lo considera un’alternativa di prospettiva a Theo Hernández. Il giocatore spagnolo, infatti, ha 23 anni e ha già dimostrato di poter giocare ad alti livelli.

L’arrivo di Miranda a gennaio sarebbe un segnale importante da parte del Diavolo, che vuole rafforzarsi per la seconda parte della stagione. La squadra rossonera, infatti, sta attraversando un periodo di difficoltà e ha bisogno di rinforzi per poter tornare a lottare per le posizioni di vertice in campionato e in Europa.