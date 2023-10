Intervenuto ai microfoni di TV Play, Florin Manea, agente di Dragusin, ha parlato di un possibile interessamento per il difensore del Genoa da parte delle grandi di Serie A.

Calciomercato Milan, ag. Dragusin: “Non mi piacerebbe tornasse alla Juve”

Queste le sue parole: “A me non piacerebbe, ma nella vita non si sa mai anche se il Genoa chiederà sicuramente tanti soldi per lui. Offerta del Newcastle di circa 30 milioni di euro? Non è un’offerta di Newcastle, ho avuto degli incontri sia con il Newcastle che con altre squadre. Il Genoa lo venderebbe solo per un’offerta superiore ai 30 milioni di euro. E’ un 2002 ed ha ancora tanti margini di miglioramento. Lui è consapevole che adesso all’85% delle sue potenzialità. Dragusin lascerà l’Italia? Probabilmente. Anche Milan ed Inter hanno chiesto, ma a quelle cifre può andare solo in squadre di Premier League. Interessamento della Lazio di Claudio Lotito? No”.