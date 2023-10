Visto il prolungato infortunio di Smalling e la coperta che, comunque, rimane corta, la Roma dovrà cercare soluzioni per la difesa. Il gm dei giallorossi, Tiago Pinto, è alla ricerca di un profilo ideale per Mourinho e l’idea arriva dal Genoa e si tratta di Radu Dragusin.

Calciomercato Roma, occhi su Dragusin

A dare un parere su Dragusin ci pensa Florian Raducioiu, ex stella del calcio rumeno. Ecco le sue parole. “Dragusin lo vedrei benissimo nel campionato inglese, in Premier League. Penso che se lo meriti, tra due anni, potrebbe essere un sogno che diventa realtà per lui. La Roma lo vuole, ma non mi sembra una grande squadra. Lui merita di andare in una squadra più grande della Roma, una squadra come il Chelsea, il Manchester United. Mourinho non sa per quanto tempo allenerà la Roma”.