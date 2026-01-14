Calciomercato Milan, operazione Goretzka in corso: i rossoneri ci provano

Il calciomercato Milan prova a chiudere un’importante operazione, quella con il centrocampista del Bayern, in scadenza a giugno, Goretzka. In attesa di capire come procedere con le difficoltà in difesa, la dirigenza prova a mettere a segno un colpo interessante in mediana.

Calciomercato Milan, tentativo Goretzka

L’operazione di mercato con i tedeschi per il centrocampista resta molto difficile, soprattutto per l’ingaggio, alquanto alto, di Goretzka, ma i rossoneri ci vogliono provare. Il centrocampista tedesco è una delle opzioni per rinforzare la mediana del Diavolo. Goretzka è un profilo d’esperienza, perfetto per le idee attuali del Milan. Il giocatore tedesco non è giovanissimo, ma neanche troppo grande, compirà 31 anni a febbraio, ma resta un giocatore con la giusta esperienza. A centrocampo può rivestire tutti i ruoli.

Il Milan ha intenzione di affondare il colpo soprattutto perché è in scadenza di contratto con il club di Monaco. Il Milan, con Gorerzka, andrebbe a creare un centrocampo invidiabile. Goretzka potrebbe essere impiegato da mezzala e convivere quindi con Modric in una mediana che, con l’aggiunta di Rabiot, sarebbe davvero di alto livello.