Il Milan che non sta attraversando un buon momento, cercherà di mettere a disposizione di Pioli un’alternativa per l’attacco. Ma non solo perché la dirigenza rossonera pensa al ringiovanimento della rosa.

Battuta la concorrenza per Popovic

Nel frattempo, i rossoneri sperano di portarsi a casa un giovanissimo talento serbo attualmente al Partizan Belgrado. con il contratto in scadenza il 31 dicembre. La volontà del calciatore è quella di non proseguire con il club, facendo così scatenare un’asta. Si tratta del trequartista Matija Popovic, classe 2006. Il “Corriere dello Sport”, giocando anche sulla scadenza contrattuale il 31 dicembre titola: “Popovic il colpo di capodanno”. Il club ha giocato d’anticipo grazie a Moncada e D’Ottavio, anche se non ci sono le firme sul contratto, che consentono di dare l’ufficialità, sembra ormai cosa fatta. Colpo in prospettiva, che prevede un accordo per 5 anni. Battuta la concorrenza di Real Madrid Barcellona e Borussia Dortmund.