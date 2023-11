Il Milan si sta già muovendo per ristrutturare l’attacco tra la sessione di gennaio e quella estiva. Il club di via Aldo Rossi, come riportato da Tuttomercatoweb.com, sta visionando vari nomi per il fronte offensivo: quello che sta prendendo maggior quota negli ultimi giorni è il nome di Santiago Gimenez. L’attaccante del Feyenoord, già con 15 centri tra Eredivisie e Champions League, non occuperebbe lo slot da extracomunitario poiché dotato di passaporto italiano. Operazioni comunque difficile da portare a termine già in inverno, l’idea del club rossonero potrebbe essere quella di tentare l’affondo in estate cercando di bruciare la concorrenza di vari club, tra cui Inter e Juventus.

Milan, le alternative a Gimenez

Il club rossonero sta pensando anche alle possibile alternative, vista la probabile asta che si potrebbe scatenare sul giocatore a fine stagione. Il nome più caldo è quello di Jonathan David, attaccante del Lille e da tempo nel mirino del Milan. I dirigenti rossoneri potrebbero sfruttare i buoni rapporti con il club francese e il fatto che il canadese ha un solo anno di contratto. Per Gennaio, invece, il nome sembrerebbe essere quello di Akor Adams. Il nigeriano del Montpellier potrebbe trasferirsi fin da subito ad una cifra non esosa. Ovviamente tutto dipenderà dalla qualificazione agli ottavi e dal rendimento, per ora negativo, di Jovic.