Calciomercato Milan, per il settore giovanile si guarda in casa Roma | Di chi si tratta

Calciomercato Milan, idea Vergine per il settore giovanile

A seguito dell’addio di Angelo Carbone, il cui contratto è scaduto il 30 giugno, il Milan cerca un nuovo responsabile del settore giovanile. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la nuova idea in casa rossonera sarebbe Ezio Vergine, titolare dello stesso incarico alla Roma. La società rossonera mira a far crescere il proprio vivaio, e il nome di Vergine, dati i buoni risultati ottenuti in carriera, potrebbe essere quello giusto.

Vergine, la posizione della Roma

Ezio Vergine ha lavorato nel Lecce e nella Fiorentina, prima di passare alla società capitolina, con la quale nel 2022 facendo l’impresa e portando a casa tre trofei, record in una sola stagione per le giovanili. Attualmente, Vergine resta un’idea, resta da capire anche la posizione del club giallorosso, se disposto a liberare il proprio responsabile del settore giovanile.