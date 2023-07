Calciomercato Milan, per la difesa piace un Campione del Mondo | Di chi si tratta

Calciomercato Milan, la nuova idea è Facundo Gonzalez

Nuova idea in difesa per il Milan. Collateralmente all’affare che porterà Yunus Musah a vestire la maglia rossonera, la dirigenza rossonera ha chiesto informazioni per un altro giocatore del Valencia: il difensore centrale, Campione del Mondo con l’Uruguay Under 20 e vincitore del trofeo di miglior difensore della competizione, Facundo Gonzalez. Secondo riporta SportMediaset, l’interesse dei rossoneri per il giovane calciatore del Valencia sarebbe concreto, ma tutto dipenderà dalla cessioni.

Calciomercato Milan, prima sfoltire la difesa

Il folto reparto difensivo rossonero costringe la società ad una cessione per poter operare sul mercato. Infatti, su tutti, il nome in uscita per la difesa sembra essere quello di Gabbia, che piace molto in Serie A, soprattutto alla Salernitana. Tuttavia, l’operazione potrebbe arrivare ad un risvolto positivo per due fattori fondamentali che portano la società a puntare forte sul difensore: il primo legato alla questione contrattuale, in scadenza a giugno 2024, il secondo alla cittadinanza, dato il possesso di passaporto comunitario, sia spagnolo che italiano (il suo bisnonno aveva origini piemontesi). Dunque, nonostante la priorità del Milan sia quella di rinforzare altre parti del campo, i dialoghi potrebbero continuare e intensificarsi nelle prossime settimane.