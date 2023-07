Milan, Rebic e Origi verso l’esclusione dalla tournée in Usa | Lo scenario

Milan, da tempo sotto esame, Divock Origi e Ante Rebic rischiano seriamente di non partire per la tournée rossonera negli Stati Uniti. Gli uomini di Pioli, dopo test contro il Lumezzane di giovedì, saranno impegnati nella terra a stelle e strisce, dove affronteranno Barcellona, Juventus e Real Madrid.

Milan, Rebic e Origi restano a Milanello?

Secondo La Gazzetta dello Sport, per i due giocatori del Milan non si sarebbe ancora presa una decisione definitiva, ma si starebbe valutando una rapida definizione. Per accelerare ogni discorso, i due potrebbero restare a terra e non prendere l’aereo per la prossima trasferta estiva rossonera.