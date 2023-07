Calciomercato Milan, Pioli sorride: in arrivo il doppio colpo sulla fascia destra

Se sulla fascia sinistra d’attacco c’è l’insostituibile Rafa Leao, la situazione per quel che riguarda la fascia destra è diversa. Rinforzare quella zona di campo è dunque la priorità del Milan in questo calciomercato estivo. I rossoneri sarebbero al lavoro per portare non solo un giocatore, bensì 2 per rinforzarsi: si tratta di Christian Pulisic, giocatore del Chelsea, e Samuel Chukwueze, giocatore del Villareal.

Calciomercato Milan, oggi inizia la trattativa con il Villareal

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan inizierà oggi la trattativa con il Villarreal per l’esterno nigeriano, il quale avrebbe già trovato l’accordo con il Diavolo sulla base di tre milioni di euro a stagione più bonus. Manca ancora l’intesa con il club spagnolo: il Sottomarino giallo chiede 25/30 milioni per il giocatore, ma i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 20 milioni, soprattutto perché parliamo di un giocatore in scadenza.

Per Pulisic invece, il Milan ha già fatto una prima offerta di 14 milioni, rifiutata però dal Chelsea, poiché troppo bassa. Pioli desidererebbe l’americano anche per la sua duttilità, in quanto nel suo 4-2-3-1 potrebbe anche agire da trequartista e non solo da esterno a destra.