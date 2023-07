Calciomercato Milan, Pobega sulla porta d’uscita | Maxi intreccio con il Torino

Milan, il Torino ci riprova per Pobega

Milan, le trattative che i rossoneri stanno conducendo per il centrocampo potrebbero spingere fuori Tommaso Pobega. Il mediano e’ stato impiegato al lumicino in questa stagione, tanto da non escludere una sua partenza. Pobega ha collezionato 19 presenze nella scorsa stagione, con un ruolo da comprimario assegnatogli da Stefano Pioli.

Milan, Pobega opzione del Torino?

Secondo quanto sostiene Tuttosport, la cessione non e’ da escludere. Il Milan valuta Pobega circa 15 milioni di euro, con Ivan Juric che lo riabbraccerebbe volentieri al Torino. In una ipotetica trattativa potrebbe rientrare anche Wilfred Singo, che ha un valore di mercato simile a quello del centrocampista. Una nuova sinergia si profila all’orizzonte?