Calciomercato Milan, presa la decisione su De Ketelaere | I dettagli

De Ketelaere non più incedibile: il Milan riflette

Il Milan si interroga sui giocatori che l’anno prossimo potranno far parte della rosa di Stefano Pioli: tra questi risulta esserci anche Charles De Ketelaere, il giovane talento belga acquistato l’anno scorso per 35 milioni di euro e che in questa stagione ha fortemente deluso le aspettative.

Calciomercato Milan, De Ketelaere non è incedibile: può partire con un’offerta adeguata

Come riporta la Gazzetta dello Sport, se arrivassero offerte per De Ketelaere, saranno ascoltate: l’obiettivo è non fare minusvalenza e dunque incassare almeno 28 milioni da un’ipotetica cessione del belga. Una squadra interessata potrebbe essere l’Atalanta di Gasperini.