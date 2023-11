Francesco Camarda è pronto a firmare il primo contratto da professionista. Il gioiello del settore giovanile del Milan rappresenta il futuro del club: a Via Aldo Rossi si lavora già per blindarlo. Il classe 2008, che ha all’attivo più di 500 gol nella Primavera rossonera, dovrebbe firmare il rinnovo triennale fino al 2027. Come riferisce milannews.it, il piano dell’ad Furlani è quello di proporre il rinnovo contrattuale dopo il compimento dei 16 anni, ovvero il prossimo 10 Marzo 2024.

Milan, i dettagli del rinnovo di Camarda

Il rinnovo di Camarda, qualora dovesse effettivamente avvenire, vedrebbe l’automatica estensione fino al 2027. Il giocatore, infatti, è ancora minorenne e questo non gli permetterebbe di firmare contratti più lunghi. La norma federale prevede per i sedicenni contratti non più estesi di un triennio. Solo i maggiorenni possono stipulare accordi di maggior durata contrattuale.